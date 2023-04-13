Стало известно, с кем сыграют Рыбакина и Путинцева на Кубке Билли Джин Кинг

Жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг состоялась в Астане. На матче встретятся женские сборные Казахстана и Польши, сообщает Zakon.kz.

По результатам жеребьевки пары соперниц в одиночном разряде сложились следующим образом:



Елена Рыбакина – Вероника Фальковская (14 апреля);

Юлия Путинцева – Магда Линетт (14 апреля);

Елена Рыбакина – Магда Линетт (15 апреля);

Юлия Путинцева – Вероника Фальковская (15 апреля).



В парном разряде 15 апреля теннисистки от Казахстана Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова сыграют с Алисией Росольска, Вероникой Фальковской.

Фото: Zakon.kz

Кубок Билли Джин Кинг – крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. В ноябре 2022 года казахстанские теннисистки одержали первую историческую победу в финальной части командного чемпионата мира. Капитаном женской сборной от Казахстана является Ярослава Шведова. Первая ракетка Елена Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в матче Кубка Билли Джин Кинг против Великобритании.

