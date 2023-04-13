Туристов ждут штраф и тюрьма за ввоз фруктов в Таиланд

Власти Таиланда предупредили туристов и местных жителей: ввоз свежих фруктов в страну без разрешения карается тюремным заключением. Особенно это касается тех, кто прилетает из Южной Кореи и Японии, сообщает Zakon.kz.

В министерстве сельского хозяйства Таиланда отметили, что для ввоза фруктов из других стран требуется фитосанитарный сертификат, пишет Chiang Rai Times.

Туристам, нарушающим местный Закон "О карантине растений", грозит штраф в размере 20 000 бат (584 долларов или 263 648 тенге), тюремное заключение сроком на один год. Либо и то, и другое.

Министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг подчеркнул, что большое количество иностранцев, приезжающих на отдых, привозят с собой различные фрукты и ягоды. Незаконная продукция будет сожжена, чтобы "вирусы не нанесли ущерб сельскохозяйственной экономике Таиланда".

"Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренное", — отметил он.

10 апреля туриста из Казахстана арестовали за беспорядки на пляже в Таиланде. Он нападал на людей, вторгался на территории отелей и ресторанов, а также уничтожал попадавшееся ему имущество.