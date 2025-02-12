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Мир

Турист утопил собаку в Таиланде и попал в тюрьму

туриста осудили за жестокое обращение с собакой в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 01:23 Фото: pixabay
В Таиланде туриста арестовали за то, что он утопил собаку в море, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, инцидент произошел в начале этого месяца на Самуи, провинция Сураттхани.

Между тем в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина с силой бросает перепуганную бездомную собаку в воду. Каждый раз, когда беспомощный щенок пытался выбраться на берег, он вновь отправлял его на глубину.

Отмечается, что пользователи соцсетей потребовали от властей разыскать преступника и привлечь его к ответственности. После резонанса мужчина попросил прощения за свой поступок и объяснился на камеру, заявив, что таким образом он лишь пытался убрать у собаки клещей.

Выяснилось, что злоумышленник – турист из Бирмы. Его задержали и отдали под суд, где иностранцу назначили наказание в виде 15 дней тюрьмы. Иммиграционное бюро Таиланда аннулировало визу мужчины и, после отбытия срока, депортирует туриста на родину.

Ранее сообщалось, что в Токио мужчине грозит наказание за жестокое обращение с голубем.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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