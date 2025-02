Турист утопил собаку в Таиланде и попал в тюрьму

Как пишет The Thaiger, инцидент произошел в начале этого месяца на Самуи, провинция Сураттхани.

Между тем в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина с силой бросает перепуганную бездомную собаку в воду. Каждый раз, когда беспомощный щенок пытался выбраться на берег, он вновь отправлял его на глубину.

Отмечается, что пользователи соцсетей потребовали от властей разыскать преступника и привлечь его к ответственности. После резонанса мужчина попросил прощения за свой поступок и объяснился на камеру, заявив, что таким образом он лишь пытался убрать у собаки клещей.

Выяснилось, что злоумышленник – турист из Бирмы. Его задержали и отдали под суд, где иностранцу назначили наказание в виде 15 дней тюрьмы. Иммиграционное бюро Таиланда аннулировало визу мужчины и, после отбытия срока, депортирует туриста на родину.

Man in Thailand throws dog into sea, sued for cruelty



He has since apologised, admitting his actions were wrong.



