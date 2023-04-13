Юлия Путинцева откроет домашний матч квалификации "Кубка Билли Джин Кинг"

В Астане прошла жеребьевка квалификационного матча командного чемпионата мира между сборными Казахстана и Польши.

Начинать сражение выпало Юлии Путинцевой и 19-й ракетке мира Магде Линетт. На корт эта пара выйдет в пятницу 14 апреля в 13:30 по времени Астаны. По окончании первой игры, следом на корт выйдут первая ракетка сборной Казахстана Елена Рыбакина и ее соперница Вероника Фальковская.



15 апреля планируются матчи: Елена Рыбакина - Магда Линетт, Юлия Путинцева - Вероника Фальковская и парная игра Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольская/Вероника Фальковская. Начало игр в субботу в 13:30 по времени Астаны.

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