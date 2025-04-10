Австралия vs Казахстан: Юлия Путинцева вывела нашу сборную вперед на Кубке Билли Джин Кинг

Все о теннисе

В австралийском городе Брисбене стартовали квалификационные матчи группы "D" командного чемпионата мира. Игровой день открыли команды Австралии и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Первой на центральную арену имени Патрика Рафтера вышла Юлия Путинцева (23 WTA) против Майи Джойнт (78 WTA). Казахстанка за час с небольшим уверенно обыграла оппонентку со счетом 6:2, 6:1.

Для Юлии эта победа стала 21-й в составе сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.

Следующей на корт выйдет Елена Рыбакина (10 WTA) против Кимберли Бирелл (61 WTA).

Фото: ktf.kz

Ранее Рыбакина прокомментировала участие в Кубке Билли Джин Кинг.