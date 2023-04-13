Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Минэнерго объяснили остановку перевалки и приема нефти на КТК

В Минэнерго объяснили остановку перевалки и приема нефти на КТК Фото: Facebook/cpcpipe
Остановку перевалки и приема казахстанской нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) объяснили в Министерстве энергетики РК, сообщает Zakon.kz.


В Минэнерго отметили, что морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума остановлен на плановый ремонт на 72 часа.

"Остановка производится по заранее объявленному графику".Пресс-служба Министерства энергетики РК

В свою очередь в пресс-службе КТК объяснили, что в соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонтных работ консорциум осуществляет остановку перекачки нефти по нефтепроводу не менее двух раз в год.

"Как правило, продолжительность остановок составляет 72 часа с момента отгрузки последнего танкера... В указанный период КТК не осуществляет погрузку нефти на танкеры, не осуществляет перекачку и прием нефти в резервуарный парк. Грузоотправители КТК согласуют свои планы добычи и отгрузок нефти на морском терминале в соответствии с плановыми остановками нефтепровода".Пресс-служба КТК

12 апреля 2023 года Каспийский трубопроводный консорциум выпустил официальное заявление, в котором говорится об остановке перекачки нефти, а также о непричастности компании к появлению неприятных запахов в воздухе Новороссийска в последние дни.

Читайте также

Топ-матчи к просмотру в четвертьфинале Лиги Европы

Оформление онлайн-кредитов через видеозвонки – в Казнете появился фейк

Динара Халдарова
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Токаев назначил зампредседателей КНБ
Токаев назначил зампредседателей КНБ
пробки, Алматы
Досаев объяснил, как будут решать проблему с пробками в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления