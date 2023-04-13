В Минэнерго объяснили остановку перевалки и приема нефти на КТК

Остановку перевалки и приема казахстанской нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) объяснили в Министерстве энергетики РК, сообщает Zakon.kz.





В Минэнерго отметили, что морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума остановлен на плановый ремонт на 72 часа.

"Остановка производится по заранее объявленному графику". Пресс-служба Министерства энергетики РК

В свою очередь в пресс-службе КТК объяснили, что в соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонтных работ консорциум осуществляет остановку перекачки нефти по нефтепроводу не менее двух раз в год.

"Как правило, продолжительность остановок составляет 72 часа с момента отгрузки последнего танкера... В указанный период КТК не осуществляет погрузку нефти на танкеры, не осуществляет перекачку и прием нефти в резервуарный парк. Грузоотправители КТК согласуют свои планы добычи и отгрузок нефти на морском терминале в соответствии с плановыми остановками нефтепровода". Пресс-служба КТК

12 апреля 2023 года Каспийский трубопроводный консорциум выпустил официальное заявление, в котором говорится об остановке перекачки нефти, а также о непричастности компании к появлению неприятных запахов в воздухе Новороссийска в последние дни.