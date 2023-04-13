В Алматы c 14 апреля начнут обрабатывать деревья от вредителей

В Алматы с 14 апреля начнется ежегодная биологическая обработка зеленых насаждений, сообщает Zakon.kz.

Обработка будет проводиться в ночное время и ранним утром. Планируется охватить более 2,3 млн деревьев.

"В работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории РК с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных", – рассказали в пресс-службе акимата.

В 2023 году обработку проведут в 4 этапа:

с 14 апреля по 20 мая;

с 30 мая по 30 июня;

с 10 июля по 10 августа;

с 20 августа по 20 сентября.



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