Подростка избили до смерти в Алматинской области

11 апреля вдоль реки возле села Саты в Алматинской области обнаружено тело несовершеннолетнего. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, подозреваемый водворен в ИВС.

По данным полиции Алматинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 17-летнего жителя Кегенского района. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью парню 2006 года рождения. Его тело было обнаружено вдоль реки.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по ст. ч. 3 106 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, с назначением судебно-медицинской экспертизы". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также отмечено, задержанный водворен в ИВС.

"Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению", – сказано в сообщении.

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