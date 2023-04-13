Пустые слова, без механизмов: депутат раскритиковал поправки МНЭ в части ведения бизнеса в Казахстане

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек раскритиковал поправки по вопросам ведения бизнеса. Он назвал закон "пустышкой", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Базарбек дал резко отрицательную оценку проекту закона по вопросам ведения бизнеса, разработанного Министерством национальной экономики.

"Не совсем вяжутся ваши цели в части того, что вы хотите усилить контроль. Но здесь вы, наоборот, вносите поправки в Водный и Земельный кодексы и таким образом немного ослабляете контроль в части водоохранных полос. Потом в вашем законопроекте я вообще не вижу усиления контроля санитарно-эпидемиологического благополучия. Механизмов, за счет чего вы вообще хотите усилить этот контроль. Я вообще ничего не вижу. То есть здесь пустые слова. Помните, пять дней тому назад я вам открыто сказал, что это пустышка. Это белый лист бумаги, тут ничего не написано. Я снова прочитал и пришел к выводу, что это белый лист бумаги, какие-то буквы тут написаны, какие-то слова написаны. Но тут нет механизмов", – заявил мажилисмен.

Не совсем, по его словам, понятно, как в МНЭ хотят усилить правовые механизмы по осуществлению санитарно-эпидемиологического контроля.

"У нас проблема промышленных предприятий. На санитарно-защитной зоне промышленных предприятий возведены многоэтажные жилые дома. Восемь предприятий сейчас страдают. Теперь получается, что из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований эти заводы могут закрыться. Люди могут выйти на улицу. Как вы собираетесь усилить санитарно-эпидемиологический контроль, здесь вы должны ответить", – добавил депутат.

Не видит ясности Базарбек и в части архитектурно-строительного контроля.

"Я тут не вижу ничего, я вижу только пустую бумагу, без каких-либо четких механизмов реализации, без предложений, как вы собираетесь это сделать. Для чего вы, собственно говоря, пришли. Я думал, что человек что-то новое собирается внести в законопроект, но человек через пять дней после моей критики пришел с чистым листом бумаги. Не совсем понятно, зачем вы сюда пришли", – резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики внесло на рассмотрение Мажилиса Парламента поправки по вопросам ведения бизнеса.