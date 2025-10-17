В аэропорт Астаны вынужденно вернулся самолет, вылетевший в Усть-Каменогорск
Фото: Telegram/scatairlineskz
Сегодня, 17 октября 2025 года, утром в аэропорт Астаны вернулся самолет, вылетевший в Усть-Каменогорск. Мера была вынужденной из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Подробностями поделились в пресс-службе авиакомпании SCAT:
"Воздушное судно, выполнявшее рейс Астана – Усть-Каменогорск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по причине сложных метеоусловий в аэропорту назначения – густой туман, ограничение видимости до 50 м, что не соответствует установленным минимальным метеометрам для безопасной посадки".
В авиакомпании напомнили, что с 10:00 до 18:00 выполнение рейса также невозможно в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Астаны, установленными регламентом аэропортовой службы.
"С учетом совокупности указанных факторов вылет рейса Астана – Усть-Каменогорск перенесен на 18:30", – заключили в пресс-службе SCAT.
Судя по онлайн-табло аэропорта Усть-Каменогорска, статус "произвел посадку" имеет лишь один рейс из Новосибирска (Россия), у остальных статус "задержан".
Фото: airport-uk.kz
13 октября 2025 года ночью в аэропорту Алматы топливозаправщик столкнулся с самолетом Lufthansa. Подробнее об этом можете прочитать здесь.
