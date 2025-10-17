#АЭС в Казахстане
Общество

В аэропорт Астаны вынужденно вернулся самолет, вылетевший в Усть-Каменогорск

самолет авиакомпании SCAT, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:42 Фото: Telegram/scatairlineskz
Сегодня, 17 октября 2025 года, утром в аэропорт Астаны вернулся самолет, вылетевший в Усть-Каменогорск. Мера была вынужденной из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Подробностями поделились в пресс-службе авиакомпании SCAT:

"Воздушное судно, выполнявшее рейс Астана – Усть-Каменогорск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по причине сложных метеоусловий в аэропорту назначения – густой туман, ограничение видимости до 50 м, что не соответствует установленным минимальным метеометрам для безопасной посадки".

В авиакомпании напомнили, что с 10:00 до 18:00 выполнение рейса также невозможно в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Астаны, установленными регламентом аэропортовой службы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:42
Закроют с 1 сентября: важное объявление для пассажиров аэропорта Астаны

"С учетом совокупности указанных факторов вылет рейса Астана – Усть-Каменогорск перенесен на 18:30", – заключили в пресс-службе SCAT.

Судя по онлайн-табло аэропорта Усть-Каменогорска, статус "произвел посадку" имеет лишь один рейс из Новосибирска (Россия), у остальных статус "задержан".

Фото: airport-uk.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:42
Аэропорты и авиакомпании проверят в Казахстане из-за роста жалоб на задержки и плохое обслуживание

13 октября 2025 года ночью в аэропорту Алматы топливозаправщик столкнулся с самолетом Lufthansa. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: