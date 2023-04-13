Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на крупную сумму

Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 232 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Ранее Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области утвержден тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на период с 2020 по 2025 год.



"В 2021 году по результатам проведенного анализа ДКРЕМ установил, что Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, применял тариф, действовавший в 2019 году, вследствие чего монополист получил необоснованный доход в размере 1,420 млрд тенге", – рассказали в пресс-службе комитета.

Кроме того, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", установлено, что в первом полугодии 2021 года им также не применялся утвержденный тариф и получен необоснованный доход в размере 902,613 млн тенге.

Данные действия субъекта-монополиста являются нарушением подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".

"По результатам судебных заседаний, постановлениями Специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды от 11 апреля 2023 года Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" признан виновным по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 232 292 872 тенге", – отметили в комитете.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что ДКРЕМ Карагандинской области оштрафовал ТОО "Караганды Жарык" на сумму около 5 млн тенге.

