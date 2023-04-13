Еще одну золотую медаль на ЧА-2023 принес Казахстану Болат Сакаев

Казахстанский борец Болат Сакаев сразился с представителем Узбекистана Бекзодом Абдурахмановым, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



В финальной схватке в весовой категории до 79 кг Сакаев победил соперника со счетом 7:4 и стал чемпионом Азии.

Ранее "золото" завоевал Санжар Досжанов в весовой категории до 70 кг.