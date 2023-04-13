Еще одну золотую медаль на ЧА-2023 принес Казахстану Болат Сакаев
Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанский борец Болат Сакаев сразился с представителем Узбекистана Бекзодом Абдурахмановым, сообщает Zakon.kz.
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В финальной схватке в весовой категории до 79 кг Сакаев победил соперника со счетом 7:4 и стал чемпионом Азии.
Ранее "золото" завоевал Санжар Досжанов в весовой категории до 70 кг.
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