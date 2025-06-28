Титулованный борец из Казахстана сотворил сенсацию в Турции

Казахстанский борец Болат Сакаев выступил на международном турнире по борьбе памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаэли (26-29 июня), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, одним из главных претендентов на золотую медаль в весовой категории до 86 кг был казахстанский "вольник" Болат Сакаев. Он досрочно уступил победу в 1/4 финала малоизвестному хозяину ковра Альперену Атару.

Эта встреча завершилась со счетом 0:10 не в пользу казахстанца.

Ранее стали известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2025" с участием казахстанцев.