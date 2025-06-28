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Спорт

Титулованный борец из Казахстана сотворил сенсацию в Турции

Борец, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 04:40 Фото: НОК РК
Казахстанский борец Болат Сакаев выступил на международном турнире по борьбе памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаэли (26-29 июня), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, одним из главных претендентов на золотую медаль в весовой категории до 86 кг был казахстанский "вольник" Болат Сакаев. Он досрочно уступил победу в 1/4 финала малоизвестному хозяину ковра Альперену Атару.

Эта встреча завершилась со счетом 0:10 не в пользу казахстанца.

Ранее стали известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2025" с участием казахстанцев.

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Аксинья Титова
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