В Жамбылской области полицейские конфисковали особо крупную партию трамадола

В результате специальных мероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате изъято 3430 штук "Трамадола", 90 штук "Самнола" и 138 штук "Тропикамида". Всего 3430 таблеток, 514 г, 5 мг синтетических веществ.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

Фото: polisia.kz

Задержанный дал признательные показания.



Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в пригороде Семея найден тайник с оружием и боеприпасами.