В Жамбылской области полицейские конфисковали особо крупную партию трамадола
Фото: polisia.kz
В результате специальных мероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП региона, в ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате изъято 3430 штук "Трамадола", 90 штук "Самнола" и 138 штук "Тропикамида". Всего 3430 таблеток, 514 г, 5 мг синтетических веществ.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.
Фото: polisia.kz
Задержанный дал признательные показания.
Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в пригороде Семея найден тайник с оружием и боеприпасами.
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