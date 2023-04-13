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Законодательство РК

В Жамбылской области полицейские конфисковали особо крупную партию трамадола

изъятие Фото: polisia.kz
В результате специальных мероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате изъято 3430 штук "Трамадола", 90 штук "Самнола" и 138 штук "Тропикамида". Всего 3430 таблеток, 514 г, 5 мг синтетических веществ.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

изъятие

Фото: polisia.kz

Задержанный дал признательные показания.

Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в пригороде Семея найден тайник с оружием и боеприпасами.

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