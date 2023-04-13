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В Туркестанской области мужчина пытался сжечь сожительницу

попытка сжечь сожительницу Фото: pixabay
42-летнему сельчанину показалось, что его возлюбленная оказывает знаки внимания другому, и в тот же день он решил отомстить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оrda.kz, взяв пластиковую бутылку с горючим, мужчина вылил ее содержимое на голову женщины. Пока она, растерявшись, стояла с опущенной головой, чтобы бензин не попал ей в глаза, сожитель зажег спичку и бросил в нее. Огонь вспыхнул моментально.

Женщина чудом осталась жива.


"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила 10% повреждения поверхности тела: лица, шеи, грудной клетки. Это квалифицировали как причинение вреда здоровью средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на год. Кроме того, ему назначили 100 часов исправительных работ.

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