В Кызылорде задержали участников драки на футбольном турнире

Фото: polisia.kz

В соцсетях распространяется видео, на котором подростки избивают друг друга. Инцидент произошел 13 апреля на футбольном поле в одной из школ областного центра, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, участников драки доставили в полицию для разбирательства. Отмечается, что за медицинской помощью никто не обращался. "Их действиям будет дана правовая оценка. Вместе с тем в полицию для выяснения обстоятельств дела доставлены и организаторы спортивного турнира, между участниками которого и произошел конфликт", – рассказали в ведомстве. Данный факт зарегистрирован УП города Кызылорда в ЕРДР по ст. 293 УК РК, ведется следствие. Ранее, в середине января, в Атырау в одном из ресторанов произошла массовая драка. Полицейские изъяли оружие у мужчин. Читайте также В Жетысуской области произошла смертельная авария Полицейские Туркестанской области развеяли фейк о митинге на АЗС В Туркестанской области мужчина пытался сжечь сожительницу

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