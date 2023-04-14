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Законодательство РК

В Кызылорде задержали участников драки на футбольном турнире

полиция Фото: polisia.kz
В соцсетях распространяется видео, на котором подростки избивают друг друга. Инцидент произошел 13 апреля на футбольном поле в одной из школ областного центра, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, участников драки доставили в полицию для разбирательства.

Отмечается, что за медицинской помощью никто не обращался.

"Их действиям будет дана правовая оценка. Вместе с тем в полицию для выяснения обстоятельств дела доставлены и организаторы спортивного турнира, между участниками которого и произошел конфликт", – рассказали в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован УП города Кызылорда в ЕРДР по ст. 293 УК РК, ведется следствие.

Ранее, в середине января, в Атырау в одном из ресторанов произошла массовая драка. Полицейские изъяли оружие у мужчин.

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