В Алматы массовую драку устроили школьники в торговом центре

В соцсетях распространяют видео, на котором в торгово-развлекательном центре на фудкорте дерется группа подростков. Инцидент прокомментировали в полиции и уполномоченный по правам ребенка города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику указано, что драка между старшеклассниками средних школ № 178, 181 и 209 произошла 20 февраля. Якобы после ее участники договорились не писать заявления в полицию, но представители одной из сторон нарушили это соглашение. В результате учеников 181 и 209 школ задержали. Родители утверждают, что подростков без суда отправили в спецшколу.

Комментируя инцидент, детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан указала, что по факту заведено уголовное дело, идут следственные действия. На законных представителей подросток составили адмпротоколы по ст. 127 ч. 3 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего).

"Мной был направлен запрос в прокуратуру касательно правовой оценки помещения несовершеннолетних в специальное учреждение образования. Сегодня прокуратура отменила постановление о размещении детей в спецшколе", – добавила Ерлан.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что уголовное дело возбуждено Управлением полиции Алатауского района по факту хулиганства.

"Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством РК. Вместе с тем, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности. В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Все участники инцидента поставлены на учет", – сказано в комментарии.

Кроме того, материалы на каждого фигуранта уголовного дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Акимате Алатауского района.

Между тем, в Семее полиция расследует избиение и издевательства в отношении младшеклассника. В социальных сетях появилось видео, на котором группа школьников-подростков пинает, бьет по голове и прыгает на ребенке. Детский омбудсмен сделала заявление по этому факту.