В Жетысуской области произошла смертельная авария

ДТП произошло в Ескельдинском районе, где на сельской автодороге близ поселка Алдабергенова столкнулись Toyota Prada и Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП региона рассказали, что на месте происшествия погиб 47-летний мужчина, находившийся за рулем легковой автомашины. Водитель внедорожника вместе со своим пассажиром с тяжелыми травмами госпитализированы в районную больницу.





Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП.

