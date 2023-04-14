В Жетысуской области произошла смертельная авария
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло в Ескельдинском районе, где на сельской автодороге близ поселка Алдабергенова столкнулись Toyota Prada и Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП региона рассказали, что на месте происшествия погиб 47-летний мужчина, находившийся за рулем легковой автомашины. Водитель внедорожника вместе со своим пассажиром с тяжелыми травмами госпитализированы в районную больницу.
Обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП.
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