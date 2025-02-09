Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Мангистау

Трагическая авария произошла на трассе Бейнеу – Сайотес. Автомобиль марки Toyota Camry столкнулся с грузовиком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте.

"Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю КАМАЗа помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее спасатели Акмолинской области вытащили водителя из искореженной машины.