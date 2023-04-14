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Православные верующие отмечают Страстную пятницу

Сегодня православные верующие отмечают Страстную пятницу Фото: pixabay
Сегодня, 14 апреля, православные христиане встречают Страстную пятницу – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии, был распят Иисус Христос, сообщает Zakon.kz.

Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа".

Что нельзя делать 14 апреля:

  • петь, танцевать и веселиться;
  • есть любую еду животного происхождения;
  • печь паски и красить яйца;
  • работать по дому или на огороде;
  • стричься и делать маникюр;
  • ругаться и злословить;
  • употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

  • гроза – к засушливому лету;
  • дождливая погода – к урожаю грибов;
  • ясное небо ночью – на хороший урожай;
  • разлилась вода – будет хороший сенокос;
  • синие облака – к приближению тепла;
  • слышно гром – будет теплое лето.

Ранее мы писали, что Воскресение Христово или Пасху православные верующие отметят в этом году 16 апреля.

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