Православные верующие отмечают Страстную пятницу

Сегодня, 14 апреля, православные христиане встречают Страстную пятницу – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии, был распят Иисус Христос, сообщает Zakon.kz.

Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа".

Что нельзя делать 14 апреля:

петь, танцевать и веселиться;

есть любую еду животного происхождения;

печь паски и красить яйца;

работать по дому или на огороде;

стричься и делать маникюр;

ругаться и злословить;

употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

гроза – к засушливому лету;

дождливая погода – к урожаю грибов;

ясное небо ночью – на хороший урожай;

разлилась вода – будет хороший сенокос;

синие облака – к приближению тепла;

слышно гром – будет теплое лето.

Ранее мы писали, что Воскресение Христово или Пасху православные верующие отметят в этом году 16 апреля.