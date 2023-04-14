Православные верующие отмечают Страстную пятницу
Фото: pixabay
Сегодня, 14 апреля, православные христиане встречают Страстную пятницу – самый скорбный день в церковном календаре, когда, согласно Библии, был распят Иисус Христос, сообщает Zakon.kz.
Богослужения и литургия в этот день не проводятся, чем подчеркивается исключительность жертвы Христа на Голгофе. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон "О распятии Господа".
Что нельзя делать 14 апреля:
- петь, танцевать и веселиться;
- есть любую еду животного происхождения;
- печь паски и красить яйца;
- работать по дому или на огороде;
- стричься и делать маникюр;
- ругаться и злословить;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- гроза – к засушливому лету;
- дождливая погода – к урожаю грибов;
- ясное небо ночью – на хороший урожай;
- разлилась вода – будет хороший сенокос;
- синие облака – к приближению тепла;
- слышно гром – будет теплое лето.
Ранее мы писали, что Воскресение Христово или Пасху православные верующие отметят в этом году 16 апреля.
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