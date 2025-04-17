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Страстная пятница - 18 апреля: запреты и традиции в этот день

Страстная пятница, запреты, приметы, традиции, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:24 Фото: pixabay
Страстная пятница – один из самых важных и строгих дней Страстной недели у православных христиан. В 2025 году она выпадает на 18 апреля, сообщает Zakon.kz.

Страстная или Великая пятница – это день скорби и размышлений о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В этот день наши предки соблюдали много традиций и запретов. Особо набожные вообще ничего не ели, а иногда и не пили. Это самый строгий чин поста.

Расскажем об основных традициях, приметах и запретах в этот день:

Что означает Страстная пятница

  • В этот день вспоминается распятие Иисуса Христа на Голгофе.
  • Это самый строгий день Великого поста.
  • Верующие проводят его в тишине, молитве и покаянии.

Что можно делать

  • Молиться – особенно уместно читать канон Страстной пятницы, "Акафист Страстям Христовым" или Евангелие.
  • Посетить богослужение – утром читаются царские часы, вечером совершается вынос Плащаницы.
  • Поститься – по традиции, в этот день лучше вообще не есть до выноса Плащаницы (обычно ближе к вечеру). Если тяжело, допускается очень строгий пост – без масла, без вареной пищи.
  • Помогать нуждающимся, творить добрые дела.

Что нельзя делать

  • Никаких веселья, праздников, шумных компаний.
  • Нельзя мыться. Душ и ванна под запретом, потерпите немного.
  • Нельзя убираться, шить, стирать, готовить – хозяйственные дела переносятся.
  • Категорически запрещены алкоголь, мясо, рыба, молочное, яйца.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, осуждать, злиться.
  • Нельзя делать маникюр, педикюр.
  • Нельзя заниматься трудом, особенно физическим.
  • Нельзя жениться.
  • Нельзя рубить дрова топором.
  • Не надо печь в этот день куличи и красить яйца.
  • Нельзя гадать и заниматься магией.

Народные приметы:

  • Кто постится и молится в Страстную пятницу – получит прощение грехов.
  • Дождь в этот день – к урожайному году.
  • Зажженная свеча от Плащаницы приносит в дом мир и защиту от бед.
  • Нельзя смотреть на огонь без благоговения – считалось, что в этот день "огонь плачет".

Ранее специалисты рассказали, как выбрать куличи и яйца к Пасхе, чтобы не разочароваться.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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