Страстная пятница - 18 апреля: запреты и традиции в этот день

Страстная пятница – один из самых важных и строгих дней Страстной недели у православных христиан. В 2025 году она выпадает на 18 апреля, сообщает Zakon.kz.

Страстная или Великая пятница – это день скорби и размышлений о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В этот день наши предки соблюдали много традиций и запретов. Особо набожные вообще ничего не ели, а иногда и не пили. Это самый строгий чин поста.

Расскажем об основных традициях, приметах и запретах в этот день:

Что означает Страстная пятница

В этот день вспоминается распятие Иисуса Христа на Голгофе.

Это самый строгий день Великого поста.

Верующие проводят его в тишине, молитве и покаянии.

Что можно делать

Молиться – особенно уместно читать канон Страстной пятницы, "Акафист Страстям Христовым" или Евангелие.

Посетить богослужение – утром читаются царские часы, вечером совершается вынос Плащаницы.

Поститься – по традиции, в этот день лучше вообще не есть до выноса Плащаницы (обычно ближе к вечеру). Если тяжело, допускается очень строгий пост – без масла, без вареной пищи.

Помогать нуждающимся, творить добрые дела.

Что нельзя делать

Никаких веселья, праздников, шумных компаний.

Нельзя мыться. Душ и ванна под запретом, потерпите немного.

Нельзя убираться, шить, стирать, готовить – хозяйственные дела переносятся.

Категорически запрещены алкоголь, мясо, рыба, молочное, яйца.

Нельзя ругаться, сквернословить, осуждать, злиться.

Нельзя делать маникюр, педикюр.

Нельзя заниматься трудом, особенно физическим.

Нельзя жениться.

Нельзя рубить дрова топором.

Не надо печь в этот день куличи и красить яйца.

Нельзя гадать и заниматься магией.

Народные приметы:

Кто постится и молится в Страстную пятницу – получит прощение грехов.

Дождь в этот день – к урожайному году.

Зажженная свеча от Плащаницы приносит в дом мир и защиту от бед.

Нельзя смотреть на огонь без благоговения – считалось, что в этот день "огонь плачет".

Ранее специалисты рассказали, как выбрать куличи и яйца к Пасхе, чтобы не разочароваться.