Страстная пятница - 18 апреля: запреты и традиции в этот день
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Страстная пятница – один из самых важных и строгих дней Страстной недели у православных христиан. В 2025 году она выпадает на 18 апреля, сообщает Zakon.kz.
Страстная или Великая пятница – это день скорби и размышлений о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
В этот день наши предки соблюдали много традиций и запретов. Особо набожные вообще ничего не ели, а иногда и не пили. Это самый строгий чин поста.
Расскажем об основных традициях, приметах и запретах в этот день:
Что означает Страстная пятница
- В этот день вспоминается распятие Иисуса Христа на Голгофе.
- Это самый строгий день Великого поста.
- Верующие проводят его в тишине, молитве и покаянии.
Что можно делать
- Молиться – особенно уместно читать канон Страстной пятницы, "Акафист Страстям Христовым" или Евангелие.
- Посетить богослужение – утром читаются царские часы, вечером совершается вынос Плащаницы.
- Поститься – по традиции, в этот день лучше вообще не есть до выноса Плащаницы (обычно ближе к вечеру). Если тяжело, допускается очень строгий пост – без масла, без вареной пищи.
- Помогать нуждающимся, творить добрые дела.
Что нельзя делать
- Никаких веселья, праздников, шумных компаний.
- Нельзя мыться. Душ и ванна под запретом, потерпите немного.
- Нельзя убираться, шить, стирать, готовить – хозяйственные дела переносятся.
- Категорически запрещены алкоголь, мясо, рыба, молочное, яйца.
- Нельзя ругаться, сквернословить, осуждать, злиться.
- Нельзя делать маникюр, педикюр.
- Нельзя заниматься трудом, особенно физическим.
- Нельзя жениться.
- Нельзя рубить дрова топором.
- Не надо печь в этот день куличи и красить яйца.
- Нельзя гадать и заниматься магией.
Народные приметы:
- Кто постится и молится в Страстную пятницу – получит прощение грехов.
- Дождь в этот день – к урожайному году.
- Зажженная свеча от Плащаницы приносит в дом мир и защиту от бед.
- Нельзя смотреть на огонь без благоговения – считалось, что в этот день "огонь плачет".
Ранее специалисты рассказали, как выбрать куличи и яйца к Пасхе, чтобы не разочароваться.
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