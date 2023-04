Клуб Роналду "Аль-Наср" назначил нового главного тренера

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Накануне "Аль-Наср" и Руди Гарсия расторгли контракт по согласию сторон. Французский специалист стоял у руля арабского клуба с лета 2022 года. Теперь на его место пришел Динко Елечич, который до этого уже работал в системе "Аль-Насра" с молодежным составом. Последние разговоры о том, что форвард команды Криштиану Роналду недоволен работой Гарсии и игрой, которую показывает клуб под его руководством, все-таки подтвердились.

Mr. Dinko, on his first day 💛 pic.twitter.com/yqUrLOBovW