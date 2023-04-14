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Клуб Роналду "Аль-Наср" назначил нового главного тренера

Футбол Новый Тренер Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Всего лишь пару дней понадобилось, чтобы слухи превратились в реальность вокруг главного тренера клуба "Аль-Наср" Руди Гарсия. Коллектив из Саудовской Аравии назначил на пост главного тренера Динко Еличича, который ранее тренировал команду клуба в возрасте до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

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Накануне "Аль-Наср" и Руди Гарсия расторгли контракт по согласию сторон. Французский специалист стоял у руля арабского клуба с лета 2022 года. Теперь на его место пришел Динко Елечич, который до этого уже работал в системе "Аль-Насра" с молодежным составом. Последние разговоры о том, что форвард команды Криштиану Роналду недоволен работой Гарсии и игрой, которую показывает клуб под его руководством, все-таки подтвердились.

Под руководством Гарсии "Аль-Наср" после 23 туров с 53 очками занимал второе место в турнирной таблице местного первенства, отставая на три балла от "Аль-Иттихада".

Руководители "Аль-Насра" пошли на данный шаг перед ответственным поединком с "Аль-Хилалем", который располагается на четвертой строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Этот матч состоится 18 апреля.

Футбол Новый Тренер

Фото: twitter/AlNassrFC_EN

К данному матчу с "Аль-Хилалем" Криштиану Роналду и его одноклубников будет готовить хорватский наставник Динко Еличич. Этот гостевой поединок будет проверкой и экзаменом для нового наставника и капитана "Аль-Насра" Роналду. 

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