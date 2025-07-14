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Спорт

Назначен новый главный тренер саудовского "Аль‑Насра"

Футбольный тренер, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 02:20 Фото: Instagram/jorgejesus
Португалец Жорже Жезуш назначен главным тренером саудовского "Аль‑Насра". Контракт с 70‑летним специалистом рассчитан на один сезон. Жезуш сменил в должности итальянца Стефано Пиоли, сообщает Zakon.kz.

По информации Saudi Gazette, об уходе Пиоли было объявлено в конце июня.

Жезуш в начале мая покинул пост главного тренера другого саудовского клуба – "Аль‑Хиляля".

До этого он тренировал несколько португальских команд, в том числе "Бенфику" и "Брагу", работал в бразильском "Фламенго" и турецком "Фенербахче".

"Аль‑Наср" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский форвард Криштиану Роналду, с которым ранее был продлен контракт.

Ранее стало известно, что "Барселона" подписала 19-летнего шведского форварда из "Копенгагена".

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Аксинья Титова
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