Назначен новый главный тренер саудовского "Аль‑Насра"
Фото: Instagram/jorgejesus
Португалец Жорже Жезуш назначен главным тренером саудовского "Аль‑Насра". Контракт с 70‑летним специалистом рассчитан на один сезон. Жезуш сменил в должности итальянца Стефано Пиоли, сообщает Zakon.kz.
По информации Saudi Gazette, об уходе Пиоли было объявлено в конце июня.
Жезуш в начале мая покинул пост главного тренера другого саудовского клуба – "Аль‑Хиляля".
До этого он тренировал несколько португальских команд, в том числе "Бенфику" и "Брагу", работал в бразильском "Фламенго" и турецком "Фенербахче".
"Аль‑Наср" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский форвард Криштиану Роналду, с которым ранее был продлен контракт.
Ранее стало известно, что "Барселона" подписала 19-летнего шведского форварда из "Копенгагена".
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