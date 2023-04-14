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Главу соцучреждения подозревают в хищении более 12 млн тенге у пенсионеров и лиц с инвалидностью

Главу соцучреждения подозревают в хищении более 12 млн тенге у пенсионеров и лиц с инвалидностью Фото: Zakon.kz
Руководитель социального учреждения по Улытауской области занималась хищением денежных средств у инвалидов и пенсионеров, проживающих в учреждении. Об этом заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Незаконные действия группы лиц в составе руководителя и работников раскрыты территориальным департаментом АФМ.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн тенге.

В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам учреждения, а также другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность вышеуказанных лиц.

В связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель данного учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Судом санкционирована мера пресечения в виде – "содержание под стражей", сроком до двух месяцев. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее Департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ "Qamqor" пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых города Абай, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

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