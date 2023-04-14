Леди Гага получила должность в Белом доме

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу, автора песен, продюсера, дизайнера и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам, сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована на сайте Белого дома 13 апреля.

"Президент Байден объявил о своем намерении назначить сопредседателями следующих лиц в президентский комитет по искусству и гуманитарным наукам: Брюс Коэн, Леди Гага", – говорится в сообщении пресс-службы президента США.

Также на сайте есть биография певицы. 37-летняя Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий "Грэмми" и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Она активно участвует в благотворительности и общественных кампаниях.

6 апреля стало известно, что съемки "Джокера" с участием Леди Гаги завершились в Нью-Йорке.