Леди Гага готовит новый концертный фильм
Фото: Instagram//ladygaga
Американская певица Леди Гага выпустит новый концертный фильм "Gaga Chromatica Ball", сообщает Zakon.kz.
Фильм выйдет 25 мая на телеканале HBO. Трейлер уже появился в сети. В нем можно увидеть кадры из мирового гастрольного тура артистки, который прошел в 2022 году в поддержку альбома "Chromatica". Тогда певица дала 20 концертов в Европе, Северной Америке и Азии.
В будущем концертном фильме покажут выступление певицы в Лос-Анджелесе, где артистка исполнила свои хиты:
- "Stupid Love";
- "Bad Romance";
- "Poker Face";
- "Just Dance";
- "Shallow".
"Фильм представит потрясающие моменты и интимные фортепианные номера, дополненные захватывающей хореографией, мощной пиротехникой и множеством культовых переодеваний", – заявили в пресс-службе HBO.
Режиссером и продюсером концертной ленты выступила сама Леди Гага. Об этом она сообщила 9 мая на своей странице в Instagram.
В начале месяца Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип.
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