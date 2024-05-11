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Леди Гага готовит новый концертный фильм

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 08:48 Фото: Instagram//ladygaga
Американская певица Леди Гага выпустит новый концертный фильм "Gaga Chromatica Ball", сообщает Zakon.kz.

Фильм выйдет 25 мая на телеканале HBO. Трейлер уже появился в сети. В нем можно увидеть кадры из мирового гастрольного тура артистки, который прошел в 2022 году в поддержку альбома "Chromatica". Тогда певица дала 20 концертов в Европе, Северной Америке и Азии.

В будущем концертном фильме покажут выступление певицы в Лос-Анджелесе, где артистка исполнила свои хиты:

  • "Stupid Love";
  • "Bad Romance";
  • "Poker Face";
  • "Just Dance";
  • "Shallow".
"Фильм представит потрясающие моменты и интимные фортепианные номера, дополненные захватывающей хореографией, мощной пиротехникой и множеством культовых переодеваний", – заявили в пресс-службе HBO.

Режиссером и продюсером концертной ленты выступила сама Леди Гага. Об этом она сообщила 9 мая на своей странице в Instagram.

В начале месяца Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип.

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