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Камнепад и лавины: ДЧС обратился к алматинцам

Камнепад и лавины: ДЧС обратился к алматинцам Фото: pixabay
В связи с погодными условиями в горной местности Алматы сохраняется риск камнепадов, самопроизвольных сходов снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону риска.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы и "Казселезащита" рекомендуют жителям не выходить в горы, так как это опасно для жизни", – говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, заинтересованным организациям необходимо принять все меры по ограничению доступа населения в горную местность.

11 и 13 апреля на автодороге Медеу – Шымбулак произошел камнепад. 

Автомобильные дороги Алматы – Космостанция и Алматы – Туйксу закрыты, выставлены блок-посты.

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