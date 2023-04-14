Камнепад и лавины: ДЧС обратился к алматинцам

В связи с погодными условиями в горной местности Алматы сохраняется риск камнепадов, самопроизвольных сходов снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону риска.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы и "Казселезащита" рекомендуют жителям не выходить в горы, так как это опасно для жизни", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, заинтересованным организациям необходимо принять все меры по ограничению доступа населения в горную местность.

11 и 13 апреля на автодороге Медеу – Шымбулак произошел камнепад.

Автомобильные дороги Алматы – Космостанция и Алматы – Туйксу закрыты, выставлены блок-посты.