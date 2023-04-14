Шавкат Рахмонов совершил паломничество в Мекку

Знаменитый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в эти священные дни Рамазана совершает малое паломничество в Мекку в окружении своих близких и друзей, сообщает Zakon.kz.

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4 марта Шавкат Рахмонов (17-0) одержал пятую досрочную победу в UFC 285, в рамках которого удушающим приемом сразил американца Джеффа Нила в заключительном третьем раунде. Вернувшись на Родину, казахстанский файтер получил отпуск, в ходе которого совершил турне по Казахстану, встретился со своими многочисленными болельщиками, а также был на приему у главы государства Касым-Жомарта Токаева и министра МВД Марата Ахметжанова.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Помимо подарков, которые получает спортсмен, он и сам старается дарить нуждающимся. И вот как истинный мусульманин Шавкат Рахмонов посетил священную Мекку, совершил Умру.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Умра – малое паломничество (хадж) с посещением Мекки, а также запретной мечети, в частности, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.



Умра является одним из видов поклонения, который требует материальных и физических затрат, но в то же время приносит пользу как одному человеку, так и всему обществу в целом.

