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12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Темиртау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 11:04 Фото: Zakon.kz
12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Карагандинской области, инцидент произошел 9 августа в Темиртау. Девочку госпитализировали с различными травмами. Сейчас за ее жизнь борются врачи.  

В МЧС вновь напоминают казахстанцам о правилах, которые помогут избежать несчастных случаев, связанных с падением детей из окон: 

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
  • заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • никогда не используйте противомоскитные сетки, дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Ежегодно в летний период из открытых окон высоток выпадают дети, получая тяжелые травмы. Некоторых малышей медикам не удается спасти. Спасатели озвучили статистику по трагическим случаям, произошедшим в столице Казахстана. 

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