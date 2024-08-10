12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Карагандинской области, инцидент произошел 9 августа в Темиртау. Девочку госпитализировали с различными травмами. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

В МЧС вновь напоминают казахстанцам о правилах, которые помогут избежать несчастных случаев, связанных с падением детей из окон:

не оставляйте детей без присмотра;

окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;

заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

никогда не используйте противомоскитные сетки, дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Ежегодно в летний период из открытых окон высоток выпадают дети, получая тяжелые травмы. Некоторых малышей медикам не удается спасти. Спасатели озвучили статистику по трагическим случаям, произошедшим в столице Казахстана.