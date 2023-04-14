Подростка жестоко избили толпой в Атырау

14 апреля 2023 года в социальных сетях распространили видео жестокого избиения подростка сверстниками в Атырау. На кадрах видно, как на одного напали толпой, и все это снимали на камеру, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале egovpress, у подростка вымогали телефон.

Корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции рассказали, что инцидент произошел 11 апреля возле одного из общежитий атырауского колледжа. По факту избиения подростка 2007 г. р. проводится расследование в соответствии с ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемые 2006 г. р., 2007 г. р. доставлены в городской отдел полиции № 2 Управления полиции Атырау". Пресс-служба ДП Атырауской области

Ранее сообщалось, что в Алматинской области до смерти избили подростка. Тело несовершеннолетнего обнаружено 11 апреля вдоль реки возле села Саты.