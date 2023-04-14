Минэкологии: Собственники земельных участков помогут в инвентаризации растительного мира

Введен в действие приказ и. о. министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 марта 2023 года "Об утверждении Правил проведения инвентаризации растительного мира", передает Zakon.kz.

Согласно положениям правил, инвентаризация растительного мира проводится с целью выявления, учета, анализа изменений количественных и качественных характеристик дикорастущих растений, их популяций и сообществ, определения условий их использования и обеспечения государственных органов и местных исполнительных органов, заинтересованных физических и юридических лиц информацией в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира в порядке, установленном настоящими правилами.

Инвентаризация растительного мира осуществляется специализированными организациями уполномоченного органа и уполномоченных органов в области лесного хозяйства, по управлению земельными ресурсами. Собственники земельных участков, землепользователи и водопользователи, пользователи растительного мира участвуют в инвентаризации растительного мира на закрепленных за ними участках.

Также отмечено в документе, что инвентаризация растительного мира в границах земельных участков, не предоставленных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке юридическим лицам или гражданам, обеспечивается местными исполнительными органами, в чьем ведении находятся эти земельные участки, или специально уполномоченные ими юридические лица, в том числе организации, осуществляющие содержание озелененных территорий общего пользования.

По результатам плановых работ оформляются ведомости инвентаризации и картосхемы.

Картосхемы, формируемые по результатам плановых работ, оформляются на бумажном носителе и (или) в электронном виде с использованием геоинформационных систем. Картосхемы, формируемые на бумажном носителе, оформляются в масштабе 1:500 или ином масштабе, позволяющем исключить неоднозначность в определении границ инвентаризируемых участков. Масштаб указывается на картосхеме.

На картосхемах используются условные знаки растительного мира, применяемые для топографических планов соответствующего масштаба.

При проведении плановых работ условные знаки растительного мира наносятся на картосхему черным цветом. На картосхемы наносятся номера и площади инвентаризованных участков в гектарах с округлением до сотых долей (указываются через дробь).

Ведомости инвентаризации содержат информацию о количественных и качественных характеристиках дикорастущих растений, их популяций и сообществ на соответствующем участке.

Напомним, что ранее Zakon.kz уже писал о том, какие компенсационные посадки предусматривает закон "О растительном мире".