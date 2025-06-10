#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Право

Обновлены правила контроля и достоверности инвентаризации выбросов и парниковых газов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 27 мая 2025 года внесены изменения в Правила проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Организацию и координацию функционирования государственной системы инвентаризации осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Порядок проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации состоит из следующих этапов:

  • организация межведомственной Рабочей группы;
  • представление исходных данных по итогам функционирования государственной инвентаризации;
  • разработка и проверка Национального доклада и таблиц ОТО по итогам ежегодного функционирования государственной инвентаризации.

Так, для обеспечения первого этапа проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации и соответствия уполномоченный орган создает межведомственную Рабочую группу по функционированию государственной системы инвентаризации парниковых газов.

Состав Рабочей группы утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Первое заседание Рабочей группы проходит не позднее 15 июня ежегодно.

В целях обеспечения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации к первому заседанию Рабочей группы Оператор разрабатывает план контроля качества и обеспечения качества.

План содержит следующие мероприятия:

  • график подготовки работ от начала разработки до его предоставления в Секретариат РКИК ООН;
  • описание процедур проверки;
  • список закрепленных лиц по процедурам контроля качества и сроки их выполнения по секторам.

План содержит следующие процедуры по контролю качества государственной инвентаризации:

  • назначение закрепленных лиц за проверку;
  • установление календарного плана работ и сроков проверки;
  • проверка правильности исходных данных;
  • перекрестный контроль расчетов между экспертами по отдельным секторам.

План также содержит информацию по повышению качества данных о деятельности, коэффициентах выбросов, методах и параметрах Национального доклада.

Также утверждены действия на:

  • Втором этапе проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.
  • Третьем этапе проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Предоставление туристских услуг: внесены изменения
Право
10:51, Сегодня
Предоставление туристских услуг: внесены изменения
Утверждена методика расчета показателя эффективности маркировки
Право
09:38, Сегодня
Утверждена методика расчета показателя эффективности маркировки
Меры безопасности органов военного управления: внесены изменения
Право
15:56, 09 июня 2025
Меры безопасности органов военного управления: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: