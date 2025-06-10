Обновлены правила контроля и достоверности инвентаризации выбросов и парниковых газов
В частности, правила изложены в новой редакции.
Организацию и координацию функционирования государственной системы инвентаризации осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
Порядок проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации состоит из следующих этапов:
- организация межведомственной Рабочей группы;
- представление исходных данных по итогам функционирования государственной инвентаризации;
- разработка и проверка Национального доклада и таблиц ОТО по итогам ежегодного функционирования государственной инвентаризации.
Так, для обеспечения первого этапа проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации и соответствия уполномоченный орган создает межведомственную Рабочую группу по функционированию государственной системы инвентаризации парниковых газов.
Состав Рабочей группы утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Первое заседание Рабочей группы проходит не позднее 15 июня ежегодно.
В целях обеспечения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации к первому заседанию Рабочей группы Оператор разрабатывает план контроля качества и обеспечения качества.
План содержит следующие мероприятия:
- график подготовки работ от начала разработки до его предоставления в Секретариат РКИК ООН;
- описание процедур проверки;
- список закрепленных лиц по процедурам контроля качества и сроки их выполнения по секторам.
План содержит следующие процедуры по контролю качества государственной инвентаризации:
- назначение закрепленных лиц за проверку;
- установление календарного плана работ и сроков проверки;
- проверка правильности исходных данных;
- перекрестный контроль расчетов между экспертами по отдельным секторам.
План также содержит информацию по повышению качества данных о деятельности, коэффициентах выбросов, методах и параметрах Национального доклада.
Также утверждены действия на:
- Втором этапе проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.
- Третьем этапе проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.
Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.