Обновлены правила контроля и достоверности инвентаризации выбросов и парниковых газов

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 27 мая 2025 года внесены изменения в Правила проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Организацию и координацию функционирования государственной системы инвентаризации осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Порядок проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации состоит из следующих этапов:

организация межведомственной Рабочей группы;

представление исходных данных по итогам функционирования государственной инвентаризации;

разработка и проверка Национального доклада и таблиц ОТО по итогам ежегодного функционирования государственной инвентаризации.

Так, для обеспечения первого этапа проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации и соответствия уполномоченный орган создает межведомственную Рабочую группу по функционированию государственной системы инвентаризации парниковых газов.

Состав Рабочей группы утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Первое заседание Рабочей группы проходит не позднее 15 июня ежегодно.

В целях обеспечения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации к первому заседанию Рабочей группы Оператор разрабатывает план контроля качества и обеспечения качества.

План содержит следующие мероприятия:

график подготовки работ от начала разработки до его предоставления в Секретариат РКИК ООН;

описание процедур проверки;

список закрепленных лиц по процедурам контроля качества и сроки их выполнения по секторам.

План содержит следующие процедуры по контролю качества государственной инвентаризации:

назначение закрепленных лиц за проверку;

установление календарного плана работ и сроков проверки;

проверка правильности исходных данных;

перекрестный контроль расчетов между экспертами по отдельным секторам.

План также содержит информацию по повышению качества данных о деятельности, коэффициентах выбросов, методах и параметрах Национального доклада.

Также утверждены действия на:

Втором этапе проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.

Третьем этапе проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.