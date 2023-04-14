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В Усть-Каменогорске нацгвардеец стрелял в воздух, чтобы остановить заключенных

В Усть-Каменогорске нацгвардеец стрелял в воздух, чтобы остановить заключенных Фото: пресс-служба РгК "Шыгыс" Нацгвардии
В ночь на 14 апреля в Усть-Каменогорске вблизи одного из постов по охране учреждения №16 неизвестный перебросил запрещенные предметы через ограду, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении РгК "Шыгыс" Нацгвардии, сверток упал во внутреннюю запретную зону на тропу контролеров.

"Часовой поста ​заметил, что к месту совершения переброса выбежали трое осужденных, и в этот момент прибежали два контролера воинской части 6699​ и начали задерживать осужденных".Пресс-служба РгК "Шыгыс" Нацгвардии

Отмечено, что осужденные оказали сопротивление.

Гвардеец, охранявший пост, увидел, что жизни и здоровью контролеров грозит опасность. Он предупредил осужденных окриком, а потом снял автомат с предохранителя и выстрелил в воздух.

В этот момент, уточнил начальник пресс-службы Багдат Амангельды, один из контролеров выкинул сверток в сторону основного ограждения.

Тогда один из заключенных побежал к основному ограждению и попытался забрать сверток. Часовой, увидев это, также предупредил осужденного окриком и произвел второй предупредительный выстрел в воздух.

"Осужденный, испугавшись, побежал обратно, где был задержан резервной группой контролеров. Двое осужденных пытались скрыться в жилой зоне, где были задержаны войсковым нарядом контролеров во главе с дежурным помощником начальника учреждения", – заключил Амангельды.​

Ранее сообщалось, что рядовой Национальной гвардии Нурбол Асен может издавать звуки, подражая животным и птицам.

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