Поставку уникальных лекарств из ЕС обсуждают казахстанцы

"ЕС поставил в Казахстан партию уникальных лекарств". Такое рекламное объявление активно распространяют в Казнете, сообщает Zakon.kz.

В Facebook можно встретить сообщение, согласно которому Европейский союз поставил в Казахстан партию уникальных лекарств, способных вылечить простатит всего за два дня. Получить этот чудо-препарат можно бесплатно, оставив заявку и указав номер телефона.

Фото: Stopfake.kz

Также отмечено, что к публикации прикреплена фотография министра здравоохранения Ажар Гиният и генерального директор ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Однако снимок был опубликован в СМИ 25 мая 2022 года, после переизбрания Гебрейесуса на второй срок в качестве главы ВОЗ.

Кроме того, ни к каким лекарствам из ЕС он не имеет отношения.

Еще следует обратить внимание на несоответствие текста на фото и под ним. Если на фото рекламируется лекарство от простатита, то текст под снимком рассказывает о льготах на операции по удалению катаракты.

На самом же деле, кликнув на прикрепленную к посту ссылку, пользователи не получат ни лекарств, ни льгот. Они попадут на фишинговый сайт.

В Министерстве здравоохранения уточнили Stopfake.kz, что поставок уникальных препаратов от простатита из ЕС в Казахстан не было.

"Это недостоверная информация". Пресс-служба Минздрава РК

13 апреля стало известно, что в Казнете появился фейк: оформление онлайн-кредитов через видеозвонки.