Казахстанцев вновь "обнадеживают" выплатами от государства

Мошенники продолжают обманывать казахстанцев. Фейковая новость о выплатах от государства вновь активно распространяют по Казнету, сообщает Zakon.kz.

Аферисты решили использовать старую схему: на видео наложен фальшивый звук. А для правдоподобности указана дата – 22 апреля 2024 года.

На самом деле, как отмечают специалисты Stopfake.kz, в распространяемом видео собраны никак не связанные между собой новостные сюжеты.

К примеру, заставка взята из программы "Вместе" телеканала "Мир". Ее ведущая Екатерина Абрамова. На сайте телеканала нет никакой информации о новой государственной программе в Казахстане, по которой жителям положены дивиденды.

Еще один фрагмент – это совещание по вопросам противодействия коррупции под председательством Касым-Жомарта Токаева от 20 мая 2019 года. Здесь нет ни слова о дополнительных выплатах казахстанцам.

Кроме того, на официальном сайте главы государства никаких указов о новых выплатах нет. Нет информации о новых мерах социальной поддержки и на официальном портале Министерства труда и социальной защиты населения.

"Несуществующие выплаты мошенники обещают не в первый раз. Не стоит оставлять личные данные на незнакомых ресурсах. Ими могут завладеть преступники и использовать в корыстных целях", – напоминают аналитики.

Ранее в Нацбанке рассказали о новом виде телефонного мошенничества с использованием искусственного интеллекта путем подделки голосов родных, близких людей, либо известных медийных персон. По информации специалистов, чтобы получить достоверный голос, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Telegram и прочих, скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, либо используют технологии подмены голоса.