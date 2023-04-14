Сахар и курицу поставляли в супермаркеты Жезказгана по завышенной цене
Фото: Zakon.kz
Излишние посредники в поставках продуктов, а именно сахара, от ИП "Тулеуов" в сеть супермаркетов Жезказгана установлены Департаментом АФМ по Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
Установлено, что предприниматель поставлял сахар по 438 тенге за 1 кг, и ежемесячный объем поставки составил 65 тонн.
"В результате работы комиссии с данным ИП достигнута договоренность о поставке сахара напрямую без посредников в указанную сеть супермаркетов, в связи с чем осуществлено снижение стоимости сахара на 8% – до 403 тенге".Пресс-служба АФМ РК
Таким образом, ежемесячная экономия населения Жезказгана составила 2,2 миллиона тенге.
"Кроме этого, выявлен факт реализации ИП "Амина" мяса кур на территории области с торговой надбавкой более 15%. В результате принятых мер ИП привлечен к административной ответственности, цена снижена на 10%, с 1220 тенге до 1098 тенге за 1 кг".Пресс-служба АФМ РК
Ранее в Бюро национальной статистики отмечали, что продукты подорожали на 12% за год.
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