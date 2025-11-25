Алматинцам сообщили хорошую новость про цены на курицу и сахар

В Алматы зафиксируют цены на мясо кур и сахар. В Социально-предпринимательской корпорации (СПК) "Алматы" 25 ноября рассказали детали этой "акции", сообщает Zakon.kz.

СПК "Алматы" заключила форвардный договор займа с АО "Алатау-құс" на поставку и реализацию мяса кур (голень).

"В 30 фирменных магазинов "Алатау-құс" поставят 358,8 тонны голени, которую реализуют горожанам по цене 1650 тенге за килограмм. Период стабилизации составит 24 месяца", – сообщили в СПК.

Кроме того, в рамках ранее заключенного договора займа с АО "Алатау-құс" продолжается продажа окорочков и бедра по цене 1100 тенге за килограмм.

Также СПК "Алматы" закупила 4500 тонн сахара-песка у местных товаропроизводителей. Сахар будет продаваться через крупные торговые сети города и другие магазины с торговой надбавкой не более 10%.

Отпускная цена составит 405 тенге за килограмм при торговой надбавке не более 10%. Стабилизация будет действовать до ноября следующего года.

В СПК напомнили, что в Алматы каждую субботу и воскресенье проходят сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где социально значимые продукты реализуются на 15-20% ниже рыночной стоимости.

Ярмарки проводятся в пяти районах города:

Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя).

Алмалинский район – пересечение ул. Жамбыла и Ауэзова.

Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая).

Бостандыкский район – мкр. Казахфильм (выше пр. аль-Фараби).

Медеуский район – бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.

Жетысуский район – мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ранее заявил, что ажиотажного повышения цен на продукты перед Новым годом не будет.