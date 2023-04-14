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Гарик Харламов показал архивные фото с сестрами

Гарик Харламов показал архивные фото с сестрами Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский юморист Гарик Харламов 14 апреля на странице в Instagram опубликовал несколько архивных фото и поздравил сестер-близнецов, сообщает Zakon.kz.

"Мои сестренки, Катя и Алина! С днем рождения! Будьте счастливы! Я вас очень люблю!" – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы не поскупились на хвалебные комментарии и сравнили ведущего с Максимом Галкиным, Сергеем Бодровым и Мэттом Деймоном.

Как сказано в открытых источниках, сестры родились в 1999 году.

В феврале 2023 года в Сети широко обсуждался ролик, в котором говорилось, что Харламов стал казахстанцем.

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