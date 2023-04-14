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Законодательство РК

Задержаны заявившие "о митинге" на автотрассе Западная Европа – Западный Китай

полиция Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Полицейские установили двух жителей Сайрамского района, запустивших ложную информацию о якобы митинге на автотрассе Западная Европа – Западный Китай в Туркестанской области к видео с места проведения незаконных автогонок, сообщает Zakon.kz.

Проводится досудебное расследование по ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации". Все обстоятельства выясняются.

Полицейские Туркестанской области развеяли фейк о митинге на АЗС. В сети появилась видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции "КазМунайГаз", расположенной вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо. 

При выезде компетентных органов Сайрамского района 13 апреля, около 04:30, на место происшествия установлено, что сведения оказались ложными.

В МВД Казахстана напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности. 


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