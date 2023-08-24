Пытались незаконно попасть в Европу через Казахстан: афганцев задержали в ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области задержали 10 граждан Республики Афганистан, которые пытались незаконно попасть в Европу через Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"В ночь на 24 августа в 01:10 сотрудниками ОП Бурлинского района ДП ЗКО совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД РК.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 514 ("Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан") КоАП РК. Материалы для рассмотрения будут направлены в Бурлинский районный суд.

11 августа 2023 года девять иностранцев пытались незаконно попасть в Европу через Казахстан. Их задержали пограничники КНБ в Западно-Казахстанской области.

