Зачем Центробанки мира поднимают процентные ставки и почему это выгодно

Центральные банки по всему миру ужесточают денежно-кредитную политику в ответ на рост инфляции, в том числе через повышение процентных ключевых ставок, почему это происходит и когда ставки начнут снижаться – в материале Zakon.kz.

В марте Федеральная резервная система США девятый раз за год повысила процентную ставку. В Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) отметили, что будущее повышение не гарантировано и будет во многом зависеть от поступающих данных.



Совет управляющих Европейского центрального банка в марте также поднял ключевую ставку до 3,5%. Это повышение в банке объяснили ростом инфляции. Ожидается, что она будет оставаться высокой довольно долго, тогда как основная цель как ФРС, так и ЕЦБ, в конечном счете заключается в намерении снизить уровень инфляции до 2%. Аналитики ЕЦБ прогнозируют, что уровень инфляция может "спуститься" до 2,1% уже к 2025 году.

Кто еще повысил ставки?

В борьбе с инфляцией базовую ставку подняли и другие Центробанки мира. Так, решение о повышении процентных ставок принял Центральный банк Англии. Цель та же – борьба с инфляцией. Ставка банка выросла до 4,25%. Этот шаг стал ожидаемым после того, как официальные данные показали, что инфляция в Великобритании резко выросла до 10,4% в феврале.

Повысил процентные ставки в марте и Резервный банк Австралии. Банк увеличил ставку 10-й раз с мая прошлого года и довел ее до 3,6%. Такой показатель базовой процентной ставки в Австралии стал самым высоким с 2012 года.

Вслед за Центробанком Австралии принял решение повысить процентные ставки и Центральный банк Новой Зеландии. Ставка "взлетела" до более чем 14-летнего пика и составила 5,25%.

Беспрецедентным стало повышение ключевой ставки и в Пакистане. Она выросла до рекордных 21%. В Центральном банке Пакистана пояснили, что таким образом страна пытается справиться с рекордной годовой потребительской инфляцией, которая превысила 35%.

Кто сохранил ставки?

Национальный банк РК оказался более сдержанным. На прошлой неделе регулятор сообщил о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%. В банке отметили, что в марте 2023 года годовая инфляция снизилась до 18,1%, однако подчеркнули, что об устойчивом "стабильном тренде снижения инфляции" говорить еще рано.

Не стал менять базовую ставку и Банк Канады, сохранив ее на уровне 4,5%. Однако при этом Банк продолжает политику количественного ужесточения.

Истоки жестких действий Центробанков

Мировые Центробанки двигаются в одном тренде, так как это снижает риски резкого перетока капиталов между валютами и дисбаланса на валютных рынках, говорит генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

"По мере снижения инфляции развитые страны начнут снижение ставок, и Нацбанк РК тоже будет снижать ставку по мере снижения инфляции в Казахстане. По нашим прогнозам, базовая ставка будет снижаться во втором полугодии текущего года и к концу года снизится до 14-14,5%", – прогнозирует Мурат Кастаев.

Эксперт напомнил, что повышению процентных ставок предшествовали три года пандемии, начиная с 2020 года, и восстановления после нее в последующие два года.

"В это время с целью поддержки экономики и граждан большинство Центробанков мира пошли на беспрецедентные меры по предоставлению денежных средств, льгот и различных мер поддержки как бизнесу, так и населению. Исключением не стал и Казахстан, где государство выделяло социальную помощь в виде минимальной заработной платы в самые острые месяцы пандемии. В результате этих мер во всем мире в экономику были выброшены триллионы долларов США, которые в итоге привели к избыточной денежной массе и инфляции", – отметил Мурат Кастаев.

Сегодня последствия в виде высокого роста цен ощущаются во всем мире. По словам эксперта, если в Казахстане за прошлый год инфляция составила свыше 20%, то в США рост цен достигал 9%, в еврозоне – 10%, в Турции – свыше 80%.

"Для охлаждения перегретой мировой экономики центробанки перешли к повышению процентных ставок. Тон всему миру задает ФРС США, за которой следуют другие центробанки и Нацбанк РК в том числе. Когда процентные ставки растут, то сбережения становятся более выгодными, чем потребление, расходы бизнеса и населения сокращаются, кредитование становится дорогим, и это замедляет экономический рост", – говорит Мурат Кастаев.

В результате замедление экономики приводит к снижению инфляции и новому равновесному состоянию экономики. Эксперт отметил, что эффект от повышения ставок уже проявляется – по всему миру инфляция идет на спад.

"Конечно, страдает экономический рост и развитие, однако инфляция является большим злом, поэтому экономический рост приводится в жертву ради замедления роста цен", – резюмировал Мурат Кастаев.

Риски и плюсы для Казахстана

Помимо перегрева мировой экономики, существует еще и другой риск – превращение инфляции в дефляцию, что в свою очередь может привести к новым проблемам.

То есть, если вовремя не перейти к снижению ставок, то снижение потребления приводит к перепроизводству, при котором бизнес начинает снижать цены на товары и услуги в ущерб своей прибыли.

Как следствие, в ожидании дальнейшего снижения цен потребление еще более сжимается, бизнес получает все меньше доходов, сокращаются рабочие места, платежеспособный спрос снижается, и это еще более снижает доходы бизнеса, и дефляционная спираль быстро раскручивается.

Тем не менее текущее повышение ставок замедляет глобальную инфляцию, что позитивно для казахстанской экономики, которая сильно зависима от импортных товаров.

Допандемийные уровни

Согласно анализу экономистов Международного валютного фонда (МВФ) Джона Марка Натала и Филиппа Баррета, повышение реальных процентных ставок, которое происходило в последнее время, носит временный характер.

"Когда инфляция будет возвращена под контроль, центральные банки стран с развитой экономикой, вероятно, ослабят денежно-кредитную политику и вернут реальные процентные ставки к допандемийным уровням", – говорят аналитики МВФ.

Насколько близко ставки подойдут к прошлым значениям, будет зависеть от различных экономических сценариев, например, от увеличения или дефицита государственного долга.

"На крупных развивающихся рынках консервативные прогнозы будущих демографических тенденций и тенденций производительности предполагают постепенное сближение с реальными процентными ставками в странах с развитой экономикой", – не исключили экономисты.

В заключение отметим, что по реальным процентным ставкам специалисты МВФ прогнозируют, что мере того, как страны с формирующимся рынком будут внедрять более передовые технологии, в сочетании со старением населения, ставки там в долгосрочной перспективе могут снизиться до уровня в странах с развитой экономикой. Однако в текущих условиях это лишь предположения, и как скоро станет возможным такой сценарий – большой вопрос.