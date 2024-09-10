Насколько может снизиться базовая ставка в ближайшие два года

Комитет по денежно–кредитной политике Национального Банка представил прогноз по базовой ставке на 2024-2026 годы. Как может измениться траектория ставки в этот период, в материале Zakon.kz.

На заседании Комитета по денежно–кредитной политике Национального Банка 29 августа 2024 года были представлены оценки наиболее вероятной траектории базовой ставки на 2024–2026 годы, говорится в докладе о денежно–кредитной политике опубликованном Нацбанком РК.

Ожидается, что медианное значение базовой ставки может составить 11,9% к концу 2025 года, и 10% в 2026 году. При этом диапазон ставки будет находиться в пределах 9,5–14% в 2025, и 8,5–12% в 2026 году.

Фото: Национальный банк РК

"Мнение каждого члена основывалось на информации, имевшейся на момент проведения заседания. Это оценка членами направления денежно–кредитной политики, которая, по их мнению, нужна для достижения целевых показателей инфляции с учетом текущих условий и будущих перспектив на момент принятия решения". Национальный банк РК

Уточняется, что предложенная траектория базовой ставки не предполагает обязательства Национального Банка удерживать ее на таких уровнях. Национальный Банк объяснять факторы и предпосылки их принятия, в том числе в случае отклонения от ранее оцененной траектории ставки.

Отметим, что в августе Комитет по денежно–кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25%. При этом сначала года ставка снизилась на 1%, с 15,25% в январе 2024 года.