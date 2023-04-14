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Сергей Лавров о газовом союзе: Выгоды будут для всех

газовый союз Фото: pixabay
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия, Казахстан и Узбекистан активно продвинулись в обсуждении создания союза, сообщает Zakon.kz.

Газовый союз между Казахстаном Узбекистаном и Россией выгоден всем участникам, заявил на брифинге в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Sputnik Узбекистан.

"Три страны, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность. Выгоды будут для всех, поскольку есть и поставщики газа, есть и те, кто в этом вопросе заинтересован. Когда стороны договариваются об условиях транзита и об условиях цены, если всех все устраивает, выигрывают все".Сергей Лавров

Сам по себе вопрос газового союза в ходе заседания СМИД СНГ не обсуждался, поскольку напрямую к СНГ отношения не имеет, подчеркнул Лавров.

В заседании Саммита министров иностранных дел СНГ в Самарканде принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.

На повестке дня саммита – около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.

1 февраля 2023 года занимавший пост министра энергетики Болат Акчулаков прокомментировал возможность создания трехстороннего газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Он заявил, что "речь не идет о создании союза".

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