Рыбаков на отколовшейся льдине спасли в Восточном Казахстане

На озере Зайсан спасатели и местное население пришли на помощь рыбакам, которых унесло на отколовшейся льдине, сообщает Zakon.kz.

13 апреля на озере Зайсан, в недалеко от села Тугыл двух рыбаков, вышедших на небезопасный лед, унесло на 500-800 метров от берега, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

Люди, оказавшиеся ночью в полной темноте, стали звать на помощь. Их услышали местные жители и первыми прибыли на помощь. Но темнота и им мешала установить точное место рыбаков.

Ситуация усугублялась тем, что на лодке идти по льду было невозможно, а пешком опасно - лед трещал под ногами. Жители обратились за помощью к спасателям.

Прибыв на место происшествия спасатели Курчумского подразделения, совместно с местными жителями выдвинулись к месту происшествия. Дополнительно из Усть-Каменогорска поспешили на помощь спасатели ОСО ДЧС ВКО с автомобилями "Шерп" высокой проходимости, способные передвигаться по воде и болотистой местности.

Сложность была в отсутствии видимости, рыхлости и подвижности льда, который усложнял действия. Необходимо было умело управлять лодкой, чтобы обойти льдины, отодвинуть их и подойти к терпящим бедствие людям, не усугубив положение. Понадобилось несколько часов, все это время рыбаки оставались на льдине, становившейся все тоньше и уже, начинали замерзать.

"Совместными усилиями спасателей и местных жителей до рыбаков 1979 и 1978 года рождений благополучно добрались на лодках и, надев на них, спасательные жилеты доставили их на берег. После осмотра рыбаков, медицинская помощь им не понадобилась. Спасательная операция закончилась успешно". Пресс-служба ДЧС ВКО

Как рассказали рыбаки, на лед они ушли рано утром, а возвращаясь на берег к вечеру, остались отрезанными от берега на льдине. Неоправданный риск едва не привел к трагедии.

13 апреля В\в алматинских горах был объявлен высокий уровень лавинной опасности.