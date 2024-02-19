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Рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае

Рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Любитель зимней рыбалки в одиночку отправился на Капчагайское водохранилище. Ночью мужчина оказался один на отколовшейся льдине, к счастью, к нему на помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, это случилось 16 февраля 2024 года в районе участка "Голубой залив". Тогда откололась льдина, а на ней остался мужчина 1949 года рождения.

Рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

На место незамедлительно были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда города Конаева.

"Мужчина приехал в ночное время на ловлю рыбы. Утром льдина откололась и так как выбраться самостоятельно на берег он не смог, то обратился в службу спасения. Силами 8 спасателей, 2 единиц техники и плавсредства оперативно-спасательного отряда рыбак был доставлен на берег".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также сказано, что в медицинской помощи он не нуждался.

ДЧС области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах и воздержаться от выхода на тонкий лед.

Ранее Zakon.kz сообщал о спасении путников во время метели на востоке Казахстана. Как выяснилось, люди, выехав на легковых автомобилях в дорогу, заблудились. 11 человек, из них 7 детей, эвакуировали и сопроводили до населенного пункта.

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