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В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения

В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана напоминают, что банкноты номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года изъяты из обращения и не являются законным платежным средством, сообщает Zakon.kz.

В свою очередь с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после. Таким образом, если по каким-либо причинам население не успело обменять вышедшие из обращения денежные знаки, их можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК.

Информация об адресах и контактах филиалов НБК представлена на сайте НБК в разделе "Территориальные филиалы".

С полной информацией обо всех денежных знаках национальной валюты также можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее в Нацбанке назвали причину ослабления тенге в марте.

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