Новая купюра выходит в обращение в Казахстане

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Национальный банк Казахстана (НБК) с 9 мая 2025 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1 000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 миллионов экземпляров, сообщает Zakon.kz.

О дизайне юбилейной банкноты Цвет банкнот – коричнево-бежевый. На лицевой стороне изображены: Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев — дань памяти героям, отдавших жизни за Родину.

Микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты: на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь. На оборотной стороне изображены: карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий. Изображения представлены РГУ "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Орден Отечественной войны как символ смелости, стойкости и мужества. Фото: nationalbank.kz Фото: nationalbank.kz "Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках республики". Пресс-служба НБК Материал по теме Золотое ралли: почему эксперты советуют скупать "желтый металл" прямо сейчас Ранее Национальный банк Казахстана объявил о выпуске коллекционных монет "ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ" из серии "Выдающиеся события и люди".

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