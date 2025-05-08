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События

Новая купюра выходит в обращение в Казахстане

9 мая, День Победы, ветеран, ветераны, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 11:43 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Национальный банк Казахстана (НБК) с 9 мая 2025 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1 000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 миллионов экземпляров, сообщает Zakon.kz.

О дизайне юбилейной банкноты

Цвет банкнот – коричнево-бежевый.

На лицевой стороне изображены:

  • Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев — дань памяти героям, отдавших жизни за Родину.
  • Микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты: на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь.

На оборотной стороне изображены:

  • карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий. Изображения представлены РГУ "Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
  • Орден Отечественной войны как символ смелости, стойкости и мужества.

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

"Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках республики".Пресс-служба НБК

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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