В Мангистау 11-летняя девочка во сне нанесла ножевые ранения двум сестрам

В Мангистау несовершеннолетняя девочка во сне нанесла ножевые ранения своим сестрам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департамента полиции Мангистауской области, 14 апреля 2023 года около 04:30 на пульт дежурного "102" поступил вызов о поножовщине в одном из домов села Акшукур. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, 11-летняя несовершеннолетняя предварительно в состоянии сна (лунатизм) столовым ножом нанесла ножевые ранения родным сестрам в возрасте 19 и 12 лет.

"Пострадавших доставили в больницу. Одна из них была отпущена домой после оказания медицинской помощи, другая все еще находится в больнице. Данный факт зарегистрирован по статье 106 ч. 2 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается". ДП Мангистауской области





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