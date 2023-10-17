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В Алматинской области девочке нанесли множество ножевых ранений

В Алматинской области несовершеннолетняя получила многочисленные ножевые ранения Фото: akorda.kz
Пятнадцатилетнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в поселке Узынагаш Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Astanatv.kz, звонок в полицию поступил около шести утра. Выяснилось, что на подростка напал молодой человек

Отмечено, что девушку сразу же доставили в больницу. Ей была проведена операция. Сейчас ее состояние врачи оценивают, как тяжелое.

"Состояние пациентки оценивается, как стабильно тяжелое в соответствии с перемешанной травмой и тяжестью объема проведенной нами операции. После стабилизации состояния пациентки сегодня была переведена на дальнейшее лечение в хирургическое отделение".Тимур Курбанбаев, зав. отделением хирургии Жамбылской центральной районной больницы

Как выяснилось позже, нападавшим оказался 23-летний друг пострадавшей.

Молодые люди встречались полтора года. Что стало причиной жестокой расправы, сейчас выясняют полицейские.

По факту покушения заведено уголовное дело.

Также сказано, что подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 24, часть 3 и статье 99, часть 2 Уголовного Кодекса РК. Сейчас проводятся необходимые экспертизы для полного и объективного расследования произошедшего".Галым Нариманулы, заместитель руководителя Жамбылского районного отделения полиции

Ранее сообщалось, что 18-летний юноша скончался после удара мячом во время тренировки в Петропавловске. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего "остановку сердца неуточненную, кому неуточненную и закрытую черепно-мозговую травму".

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Анастасия Московчук
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