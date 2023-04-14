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Строительство ЖК без встроенных паркингов запретят в Астане

Казахстан Астана паркинг строительство Женис Касымбек Фото: Zakon.kz
Вопросы строительства жилья и создания продуманной комфортной среды обсуждены на встрече акима Астаны с жителями района "Есиль", передает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы жителей района, аким Астаны Женис Касымбек заявил, что с этого года в столице будет запрещено строительство многоквартирных домов без встроенных паркингов.

"Многие дома построены в Астане без внутренних паркингов. С этого года мы запрещаем строительство любых многоквартирных, многоэтажных домов без встроенных паркингов. В случае, если строительство не предполагает наличие крытого паркинга, такие дома с этого года не будут строиться". Женис Касымбек

В свою очередь аким района Асылбек Есенбаев отметил, что непростым вопросом в "Есиле" является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры ввиду большой протяженности дорог, которая составляет 288 км.

"В районе восемь транспортных развязок, девять автомобильных и четыре пешеходных моста, которые также являются неотъемлемой частью дорожной инфраструктуры. Их обслуживание и санитарная очистка находятся на постоянном контроле".Асылбек Есенбаев

По его словам, в прошлом году в районе "Есиль" проведены работы по среднему ремонту на 22 улицах общей протяженностью порядка 20 км, в том числе 17 центральных улиц протяженностью около 18 км и пяти улиц в жилых массивах протяженностью около 2 км. 

В текущем году запланирован средний ремонт 21 улицы общей протяженностью 14 км, в числе которых – проспект Мангилик ел, улицы Кунаева и Бокейхана. Также

планируется завершение капитального строительства участков четырех улиц – Орынбор (на участке от пр. Туран до ул. Е102), Улы Дала (от ул.№39 до Калдаякова), Бокейхана (от ул. №26 до №27), Бухар жырау (от ул.№37 до ул.Тауелсиздик). Будет начато строительство четырех новых участков: Бухар жырау на участке от пр. Туран до ул. Е102, улиц Т4 и Т6 от пр. Туран до Е51 (Барыс Арена), а также ряда внутриквартальных проездов.

Помимо этого, на встрече обсуждены вопросы озеленения, благоустройства, освещения и установки систем видеонаблюдения.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек подверг критике состояние дорог в Астане после зимнего периода.

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Обзор: главные события этого дня

Анастасия Прилепская
Астана Касымбек Женис Казахстан
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